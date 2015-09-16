Haiku удивительная японская поэзия, каждый стих которой стоит всего из трех строк и имеет особый ритм.

Япония считается последней страной на планете, которая официально, хоть и формально сохраняет название Империи.

В стране нет центрального отопления, поэтому каждый отапливает свое жилье, как умеет. А в северных городах подогревается асфальт зимой, поэтому на дорогах нет гололеда и снежных заносов.

Рис можно назвать национальной японской едой, потому что большая часть населения употребляет его в пищу утром, в обед и вечером.

В японском языке нет названий месяцев, все месяца имеют лишь чистовые значения, например, март — третий месяц, сентябрь — девятый месяц.

В Японии чрезвычайно популярна женская обувь на платформе, высота которой часто достигает 15 см.

Учебный год в Японии делится на триместры, а не на четверти и семестры, как в странах Европы и Америки, начинается же обучение с 1 апреля.