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Власти Японии приняли решение о создании специальной структуры, которая окажет содействие странам в Юго-Восточной…
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Главный фондовый индекс Японии на фоне роста курса национальной валюты показал заметное падение примерно на 73.5…
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Министерство иностранных дел Японии сообщила об облегчение визового режима для российских граждан.
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Профессиональный теннисист из Японии Кей Нисикори в обновленном рейтинге АТР сохранил за собой пятую строчку в…
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В Стране восходящего солнца в понедельник проходит государственный праздник под названием «Сэйдзин но…
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По данным министерства здравоохранения Японии, по итогам 2016 года на территории страны отмечается резкий рост…
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В Японии на автомобильном рынке появилась новинка от Toyota, которой стал автомобиль «Toyota C-HR».