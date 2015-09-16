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Япония и США близки к окончательному оформлению соглашения по вопросу размещения и функционирования американской…
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На фоне опубликованных данных по объемам промышленного производства в Японии фондовых биржи Азиатско-Тихоокеанского…
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Министерство иностранных дел Японии сообщила об облегчение визового режима для российских граждан.
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По словам организаторов намеченных на 2020 год Олимпийских игр в Токио, Японии потребуется сумма от 15 до 16.8…
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В Японии была воплощенная идея создания голографической спутницы, способной не только поддерживать общение, но…
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Руководитель рекламной компании «Dentsu» из Японии объявил о своем уходе в отставку после того, как…
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В Японии на автомобильном рынке появилась новинка от Toyota, которой стал автомобиль «Toyota C-HR».