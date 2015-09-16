Власти Японии назвали безосновательными слова Трампа о намеренном снижении курса иены Американский президент Дональд Трамп сделал заявление о том, что японские власти специально занижают…

Выручка Apple в Японии увеличилась на 20 процентов По итогам первого квартала текущего финансового года выручка Apple на территории Японии достигла…

Японский премьер хочет как можно раньше посетить РФ Премьер-министр Страны восходящего солнца сообщил о том, что он хотел бы как можно раньше в текущем…

Японский премьер обсудит с Трампом сохранение американского военного присутствия в регионе Японский премьер-министр собирается уговорить президента США Дональда Трампа сохранить американское…

Япония вошла в мировой ТОП-20 лучших пляжных направлений В Великобритании изданием «The Telegraph» был подготовлен список из 20 лучших…

В Японии прекратился выпуск приставки Wii U Японская корпорация «Nintendo» сообщила о прекращении выпуска игровых приставок Wii U в…

Япония может возобновить экспорт рыбы из акватории возле Фукусимы в Россию Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Страны восходящего солнца сообщило о том, что…

Основатель «Namco» скончался в Японии Создатель культовых игр «Battle City», «Tekken» и «Pac-Man», а…