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Американский президент Дональд Трамп сделал заявление о том, что японские власти специально занижают курс иены для…
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По итогам первого квартала текущего финансового года выручка Apple на территории Японии достигла отметки в 5.766…
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В Великобритании изданием «The Telegraph» был подготовлен список из 20 лучших направлений для пляжного…
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В рамках Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Гран-при Японии в 2017 году состоится на трассе Твин Ринг…
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Исследователи из Австралии и США подсчитали среднюю продолжительность жителей различных государств мира.
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Создатель культовых игр «Battle City», «Tekken» и «Pac-Man», а также компании…
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По итогам прошедшего года японский автопроизводитель Honda установил новый рекорд по продажам своих новых…