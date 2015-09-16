Оказывается, около 30% свадебных церемоний происходит в Японии именно как результат смотрин или сватовства, которые организовывают родители.

В японском языке нет названий месяцев, все месяца имеют лишь чистовые значения, например, март — третий месяц, сентябрь — девятый месяц.

В Японии 7% мужчин являются хиккикомори, то есть это в основном молодые люди, которые сознательно ограждают себя от социума, не общаются ни с кем, кроме близких родственников и живут на их иждивении.