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На 10 февраля назначена официальная встреча японского премьер-министра с новым президентом США.
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Власти Японии выделят сумму в 834 000 долларов на реализацию 10 проектов программы японского правительства по…
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По итогам прошедшего года в Японии отмечается значительный рост туристического потока: страну за 2016 года посетили…
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В рамках Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Гран-при Японии в 2017 году состоится на трассе Твин Ринг…
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Исследователи из Австралии и США подсчитали среднюю продолжительность жителей различных государств мира.
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Полицейские службы Японии осуществили арест трех участников китайской банды «Розовая панда».
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В Японии на автомобильном рынке появилась новинка от Toyota, которой стал автомобиль «Toyota C-HR».