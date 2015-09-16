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Японские СМИ сообщили о том, что власти страны приняли решение о проведении командно-штабных учений на случай…
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На торгах в четверг акции компании «Toshiba» из Японии показали крупнейшее падение за период с 1974…
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По итогам прошедшего года в Японии отмечается значительный рост туристического потока: страну за 2016 года посетили…
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В рамках первого тура проходящего в Австралии теннисного парного турнира Australian Open спортсменки из Японии…
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Группа исследователей из Страны восходящего солнца займется исследованием континента, который ушел под воду…
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В Стране восходящего солнца в аэропорту префектуры Хоккайдо самолет проскочил взлетно-посадочную полосу и застрял в…
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В Японии на автомобильном рынке появилась новинка от Toyota, которой стал автомобиль «Toyota C-HR».