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Несмотря на критику идеи о создании Транстихоокеанского партнерства со стороны избранного американского президента…
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Министр экономики, торговли и промышленности Японии сообщил о том, что власти страны окажут помощь японским…
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Из-за сильнейших снегопадов на территории Японии крупнейшие авиаперевозчики страны приняли решение об отмене…
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В рамках проходящего во Франции группового этапа чемпионата мира по гандболу среди мужчин в первых двух турах…
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В Стране восходящего солнца в понедельник проходит государственный праздник под названием «Сэйдзин но…
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В столице Японии немецкий автопроизводитель решил открыть свой первый автосалон в мире только с…
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В Японии на автомобильном рынке появилась новинка от Toyota, которой стал автомобиль «Toyota C-HR».