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В Японии среди местных жителей был проведен опрос на тему того, как будут развиваться отношения Страны восходящего…
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Банк Японии пошел на неожиданный для аналитиков и трейдеров ход, заметно нарастив объемы по покупке государственных…
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По итогам прошедшего года в Японии отмечается значительный рост туристического потока: страну за 2016 года посетили…
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В рамках Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Гран-при Японии в 2017 году состоится на трассе Твин Ринг…
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Исследователи из Австралии и США подсчитали среднюю продолжительность жителей различных государств мира.
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В Японии специалисты одной из компании создали специальное устройство, которая позволяет превратить смартфоны от…
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В Японии на автомобильном рынке появилась новинка от Toyota, которой стал автомобиль «Toyota C-HR».